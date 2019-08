Verfahren gegen Behörden im Fall Gecaj eingestellt

Im Januar 1999 erschoss Ded Gecaj in St. Gallen den Lehrer seiner Tochter. Im September 2010 wurde Gecaj von seiner Heimat Kosovo in die Schweiz ausgeliefert. Am 19. November 2010 wurde er leblos in seiner Zelle gefunden. Vier Tage vor seinem Tod erlitt er einen Schädelbruch, erklärte aber, er sei gestürzt. Zwei Tage vor seinem Tod fand das Gefängnispersonal eine Schlinge in seiner Zelle, schenkte dem Fund aber keine weitere Beachtung.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe



Beratung:

Dargebotene Hand, Tel. 143, (

Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, (

Kirchen (



Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (

Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid (

Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

Die Chronologie des St. Galler Lehrermords



11. Januar 1999: Ded Gecaj erschiesst im Realschulhaus Engelwies in St. Gallen den Lehrer seiner Tochter, Paul Spirig. Gecaj flüchtet in seine Heimat Kosovo.



26. Februar 1999: Gecaj wird in Kosovo festgenommen. In der Folge gesteht er gegenüber einem Untersuchungsrichter das Tötungsdelikt. Den Vorwurf, er habe seine Tochter missbraucht, streitet er ab.



14. Dezember 1999: Das Bezirksgericht St. Gallen verurteilt Gecajs Ehefrau zu einer Gefängnisstrafe von zweieinhalb Jahren. Die Richter erachteten die Frau als mitschuldig an jahrelangen Misshandlungen der Tochter durch Ded Gecaj. Das Kantonsgericht reduziert die Strafe später auf zwei Jahre.



September 2000: Gecajs Ehefrau wird nach der Verbüssung der Strafe nach Kosovo ausgeschafft.



7. Dezember 2000: Ein Gericht in Kosovo verurteilt Gecaj wegen Totschlags am St. Galler Lehrer zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren. Gecaj verbüsst die Hälfte der Strafe; nach etwa zwei Jahren wird er entlassen.



2001: Gecajs Tochter wird im Kanton St. Gallen eingebürgert. Sie erhält eine neue Identität und lebt an einem unbekannten Ort.



2005: Die St. Galler Staatsanwaltschaft beantragt die Auslieferung Ded Gecajs aus Kosovo. Sie will den Lehrermörder noch immer in St. Gallen vor Gericht bringen. Sie wirft Gecaj Mord, aber auch sexuellen Missbrauch seiner Tochter vor.



13. August 2007: Gecaj wird in seinem Haus in Kosovo festgenommen und in Auslieferungshaft gesetzt.



März 2008: Das Oberste Gericht Kosovos (damals unter Uno-Mandat) lehnt eine Auslieferung ab. Gecaj wird auf freien Fuss gesetzt.



April 2009: Das Oberste Gericht Kosovos fällt einen neuen Entscheid: Ded Gecaj soll jetzt doch an die Schweiz ausgeliefert werden.



17. Mai 2010: Ded Gecaj wird in Kosovo festgenommen und erneut in Auslieferungshaft gesetzt.



11. Juni 2010: Die Schweizer Behörden bekräftigen gegenüber Kosovo formell das Auslieferungsgesuch für Ded Gecaj.



30. August 2010: Das Justizministerium in Kosovo gibt grünes Licht für Gecajs Auslieferung.



2. September 2010: Ded Gecaj (52) wird in Begleitung von Beamten der St. Galler Kantonspolizei in die Schweiz überführt.



19. November 2010: Ein Mitarbeiter im Gefängnis St. Gallen findet den Untersuchungshäftling Ded Gecaj in seiner Zelle tot auf.



23. April 2014: Das Bundesgericht verfügt, dass gegen die beteiligten Amtsträger des Kantons St. Gallen eine Strafuntersuchung zu eröffnen sei.



6. August 2019: Der ausserordentliche Staatsanwalt Rolf Jäger stellt das Verfahren gegen alle zehn Beschuldigten ein.



(sda/jeb)