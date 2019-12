Verlorener Partygänger löst Polizeieinsatz aus

Als ein Leser-Reporter mit seinem Fussballclub am Samstagabend das Weihnachtsessen im Restaurant Unterer Brand feierte, kam er plötzlich ins Staunen: «Gegen neun Uhr kam auf ein Mal ein Grossaufgebot der Polizei vorbei.» Sogar Spürhunde seien dabei gewesen. «Es wurde alles ausgeleuchtet und wir haben überhaupt nicht verstanden, was passiert ist», schildert er.

Als die Mitglieder des Fussballclubs zu Beginn des Abends im Restaurant eingetroffen waren, sei dieses mit rund 120 Leuten schon voll gewesen. «Die Personen waren von einer Studentenverbindung», so der Leser-Reporter. Dabei sei auch Alkohol geflossen: «Einige Leute dort waren betrunken», erzählt er.

Plötzlich fehlt jemand

Ihnen sei daraufhin mitgeteilt worden, dass jemand vermisst wird. «Wir waren schockiert, als wir davon hörten. Unser erster Gedanke war: Hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert.» Ihnen sei gesagt worden, dass jemand in den Wald gegangen sei. «Wir hatten alle Angst. Einige sagten, er sei vielleicht die Schlucht hinuntergefallen.»

Ein Mitglied der Studentenverbindung, das beim Fest anwesend war, schildert die Situation gegenüber 20 Minuten: «Wir sind von Teufen in Richtung St. Gallen gewandert und haben im Restaurant Unterer Brand einen Stopp eingelegt.» Dort sei ihnen aufgefallen, dass jemand aus ihrer Gruppe fehle. «Einige befürchteten, das etwas passiert sein könnte, weshalb wir sicherheitshalber die Polizei verständigten», berichtet der 26-Jährige.

Sechs Personen im Einsatz

Wie Dominic Schwarz, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, bestätigt, wurde eine Person im Bereich Teufen oberhalb Bubenrüti als vermisst gemeldet. Daraufhin sei die Polizei für die Suche ausgerückt.

Dass mehrere Kastenwagen vor Ort gewesen seien, dementiert Schwarz aber: «Es handelte sich nicht um einen Grosseinsatz. Es waren sechs Personen der Kantonspolizei AR im Einsatz, davon ein Hundeführer mit seinem Spürhund.» Unterstützung erhielten sie von der Stadtpolizei St. Gallen.

Nach wenigen Stunden im Auto gefunden

Nach einer dreistündigen Suche habe der Spürhund eine Spur aufgenommen und in eine bestimmte Richtung gezogen. Gefunden wurde der Mann schliesslich schlafend in einem Auto: «Es stand einige 100 Meter vom Restaurant entfernt. Der Vermisste war unverletzt», so Schwarz.

«Da es sich nicht um eine vorsätzliche Falschmeldung handelte und der Einsatz der Polizei wichtig war, gibt es für die Beteiligten keine Konsequenzen», erklärt Schwarz.

