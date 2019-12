Snowboarder (36) stirbt im Spital

Am Donnerstag, kurz vor 10 Uhr hat sich an einem Südost-Hang am Piz Nair, ausserhalb der markierten und gesicherten Piste, ein Lawinenunfall ereignet. Dabei wurde ein in der Schweiz wohnhafter 36-jähriger Snowboarder schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Graubünden damals mitteilte.

Als die Vierergruppe den selben Hang zum zweiten Mal befuhr, löste das letzte Mitglied die Lawine aus. Dabei wurde der Mann durch die Schneemasse rund 400 Meter mitgerissen und verschüttet.

Die anderen drei Teilnehmer der Gruppe, welche voraus gefahren waren, warteten derweil an einem sicheren Ort am Fusse des Hanges.

Im Spital verstorben

Der schwer verletzte Snowboarder wurde mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überflogen. Dort ist er laut der Polizei am Samstagabend verstorben.

An der Rettungsaktion haben sich die Rega-Crew der Basis Samedan, die Heli Bernina, zwei Retter der Rettungskolonne der SAC Bernina, ein Hundeführer und die SOS Corviglia-Marguns beteiligt.

