Vertuschen gescheitert, Lenker verunfallt erneut

Der 45-Jährige fuhr am Dienstag gegen 13.45 Uhr mit seinem Auto in einer scharfen Rechtskurve der Autobahnausfahrt Sennwald über den Strassenrand hinaus. Das Auto landete in der Wiese und prallte gegen eine Leitplanke. Ohne die Polizei zu verständigen, versuchte der Mann mit Hilfe von Kollegen erfolglos sein Auto zu bergen.

Durch Drittpersonen wurde die Kantonspolizei St. Gallen auf den Unfall aufmerksam gemacht. Diese stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass das Auto einen Totalschaden erlitt und Sachschaden im Betrag von rund 7000 Franken an der Leitplanke und an Pfosten entstanden sind.

Unbelehrbar

Um 18.30 Uhr gleichentags wurde die Kantonspolizei St. Gallen an einen Selbstunfall auf der St.Gallerstrasse in Sargans gerufen. Es handelte sich wieder um den 45-Jährigen, der mit einem anderen Auto von der Strasse abkam und erneut in der Wiese landete. Er war laut Polizei alkoholisiert unterwegs und für seinen siebenjährigen Sohn war kein Kindersitz vorhanden. Die Beweissichernde Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0,59 mg/l. Der Sachschaden am Auto wurde auf rund 3000 Franken geschätzt. Zudem entstanden Sachschäden im Betrag von mehreren hundert Franken an Pfosten und an der Wiese. Er musste seinen Fahrausweis abgeben.

(20M)