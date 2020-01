Lenker ist verunfallt, weil er kurz eingenickt ist

Ein 53-jähriger Mann fuhr am Sonntag, kurz vor 9 Uhr, mit seinem Auto auf der St.Gallerstrasse von Trübbach in Richtung Sargans. Nach eigener Aussage ist der Mann während der Fahrt kurz in einen Sekundenschlaf eingeknickt, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt. Folglich geriet sein Auto kontinuierlich nach rechts und er prallte in eine Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralles kippte das Auto zur Seite und blieb so stehen.

Der 53-jährige Autofahrer wurde glücklicherweise durch den Unfall nicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

(gab)