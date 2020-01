Verwirrung um Name von Orchester

Das Hollywood Symphony Orchestra spielt die Musik vom Filmkomponisten John Williams, der zum Beispiel die Musik zu Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park oder Harry Potter-Filmen komponiert hat. Auf Ticketcorner wird der Event mit folgenden Worten angepriesen. «Mit Jedi spielen, nach Schätzen graben oder vor Dinosauriern fliehen? Diese Musik bringt Sie genau dorthin!»

Dem war offenbar beim Konzert am Mittwoch in Genf nicht so. Denn der Auftritt des Orchesters sorgte dort für rote Köpfe. Das Publikum war von der Performance wenig angetan, wie «20 Minutes», die französische Ausgabe von 20 Minuten, am Freitag berichtete. Von «mieser Qualität» spricht etwa Konzertbesucher Eric, der sich darüber aufregt, über hundert Franken für das Ticket hingeblättert zu haben. Ein anderer Besucher spricht von einem «katastrophalen Auftritt».

Wirrwarr um Lizenzen

Grund dafür: Die Besucher erwarteten das Orchester aus Kalifornien. In Wirklichkeit spielte aber ein anderes Orchester, das in Europa jedoch unter demselben Namen auftritt. «Es gibt zwei Lizenzen für den Namen. Eine für die USA und eine für Europa, welche wir besitzen», sagt Rolando Saad, Chef des Veranstalters Euroconcert mit Sitz in Barcelona zu 20 Minutes. Man habe die Lizenz 2015 vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum erhalten. «Es war also das Hollywood Symphony Orchestra, das am Mittwoch in Genf auftrat», so Saad weiter.

Die meisten Besucher hatten jedoch das Orchester aus Kalifornien erwartet und waren deshalb enttäuscht, noch mehr – sie fühlten sich getäuscht. Das Orchester aus den USA warnt auf Facebook vor den Namensvettern: «Diese Gruppe ist nicht das echte Hollywood Symphony Orchestra aus den USA. Passt auf beim Ticketkauf.»

Absage in St. Gallen befürchtet

Auf das Konzert in Genf folgt ein weitere Auftritt des europäischen Orchsters in der Schweiz. Am Samstag 16. Januar treten die Musiker in der Tonhalle in St. Gallen auf. Auf Ticketcorner sind dafür noch reichlich Eintrittskarten erhältlich. «Ich machte mir schon sorgen, der Anlass könnte abgesagt werden», sagt Margreth Lowe, Leiterin der Tonhalle zu 20 Minuten. Sie habe jedoch am Freitagmorgen vom Veranstalter die Bestätigung erhalten, dass der Event durchgeführt werde. Der Veranstalter Euroconcert habe zuvor ein Tina Turner Tribute, das am 5. Januar hätte über die Bühne gehen sollen, abgesagt. Laut Saalbuchung bei Ticketcorner.ch sind erst rund 30 Plätze für das Konzert reserviert oder gekauft worden, Platz hätten über 500.

Zur Qualität des Orchester äussert sich Lowe nicht. Es handle sich um eine Veranstaltung eines externen Anbieters. Da übe man keine Zensur aus. «Die einzige Vorgabe ist, dass keine Rock- und Popkonzerte statt finden dürfen. Dasselbe gilt für erotische Veranstaltungen.» Wer ein Ticket kaufe, der sei selber verantwortlich, sich über den Veranstalter und dessen Angebot zu informieren. «Wir bewerben die Anlässe von externen Anbieter auch nicht», so Lowe. Einzig auf dem Veranstaltungskalender würden die Events aufgeführt.

