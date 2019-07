Viagogo verkauft Tickets für erfundene Vorstellung

Die letzte Vorführung der Tanzvorstellung «Desiderium» fand letzten Montag in der St. Galler Kathedrale statt. Trotzdem werden laut FM1Today auf Viagogo noch Tickets für eine Vorstellung am 7. August angeboten, erhältlich für 111 Franken. Auch für zwei Opernvorstellungen gibt es fiktive Tickets auf der Online-Plattform. Die letzte Aufführung findet am 12. Juli statt, jedoch stehen Tickets, datiert auf den 7. Oktober und den 7. Dezember auf der Plattform zum Verkauf.

Wie ein Vergleich zeigt, liegen die Ticketpreise auf Viagogo teils massiv über jenen der offiziellen Verkaufsstelle. So zum Beispiel für die Oper «Il trovatore»: Hierfür liegen die Originalpreise bei 170 Franken. Auf Viagogo hingegen muss man rund 275 Franken für ein Ticket hinblättern.

Das Theater St. Gallen, Organisator der Festspiele, weiss um das Problem. «Es kommt nicht nur bei den St.Galler Festspielen vor, es betrifft Stücke und Konzerte, die besonders beliebt sind», sagt Susi Kaden, Leiterin Kommunikation beim Theater St.Gallen, gegenüber dem Online-Portal. Rechtlich dagegen vorzugehen sei schwierig.



Mehrere Klagen gegen Viagogo

Probleme mit Viagogo sind schon seit längerem bekannt. Auch 20 Minuten berichtete schon darüber. Wie Dominique Roten, Mediensprecher des Schweizer Konsumentenforums, in einem früheren Artikel ausführte, nutzt Viagogo seit Jahren eine Grauzone aus. Die Seite verkauft Tickets aus zweiter Hand weiter, was oft zu Komplikationen für die Käufer führt: hohe Zusatzgebühren, Tickets die nicht ankommen oder auf den falschen Namen ausgestellt sind. Die schweizerische Gesetzgebung sei punkto Weiterverkauf von Tickets lückenhaft, kritisiert Roten: «Sie schützt eher Betrüger als Opfer.»

In Deutschland wurde Viagogo bereits verurteilt. Auch in der Schweiz sind Klagen gegen den Tickethändler hängig.

Auf Anfrage von 20 Minuten nimmt Viagogo wie folgt zum aktuellen Fall Stellung: «Die Preise entstehen, da die Verkäufer diese selbst bestimmen. Das kann dazu führen, dass der Wert höher oder tiefer als der Originalpreis ausfallen kann.» Um fiktive Anlässe herauszufiltern, habe die Plattform ein eigenes Team. «Jeder Event, der fälschlicherweise auf unserer Plattform ist und als solcher identifiziert wurde, wird von diesem schnellstmöglich entfernt.»

