Video zeigt, wie das Haus in Flammen aufgeht

Familiendrama in Jonschwil SG: Nach einem Streit mit seiner Ehefrau zündete der renommierte Kinder- und Jugendpsychiater R.F.* (72) in der Nacht auf Donnerstag das gemeinsame Haus an der Wildbergstrasse an. Gegen 03.30 Uhr kehrte F. laut der Kantonspolizei St.Gallen zu seinem Wohnort zurück und richtete sich selbst.

Im Video sehen Sie die Aufnahmen vom Polizei- und Feuerwehreinsatz.

Mann zündet nach Streit mit Ehefrau Haus an

*Name der Redaktion bekannt

(mon)