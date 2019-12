Viel Unterstützung bei der Suche nach der Traumfrau

«An das rothaarige Mädchen, circa 20 bis 30 Jahre alt, das am Montagabend zwischen Gleis 4 und 5 gestanden ist» so beginnt ein Brief der am Donnerstagabend beim Bahnhof in St. Gallen hing. Weiter hiess es: «Ich hatte zu wenig Zeit, dich anzusprechen. Wäre lieb, wenn du mir auf Snapchat schreibst.» Dazu sein Name auf der Plattform «vier_gewinnt».



B. T.* ist der Verfasser der Nachricht. Der Informatiker hatte am besagten Montag seine Traumfrau gesehen. Er sagt: «Ich bin an ihr vorbeigelaufen und wusste sofort: Sie ist es.» Sofort sei er voller Glücksgefühle gewesen. Er habe ihr noch seine Nummer zustecken wollen, doch das klappte nicht, da sein Zug losfuhr, ehe er noch einmal aussteigen konnte.

Grosse Unterstützung

Nachdem T. am Donnerstag den Brief beim Bahnhof anbrachte, bekam er viele Nachrichten. Er sagt: «Bis am Dienstag habe ich auf Snapchat unzählige Nachrichten erhalten. Viele wollten mir helfen.» Einige schrieben auch, sie würden die unbekannte Rothaarige kennen. Doch als er nachfragte, habe es sich meistens als Spass oder als eine Verwechslung herausgestellt.

Dazu sagt er: «Ich fühle mich ein bisschen missverstanden. Ich wollte die Frau niemals belästigen. Ich will nur noch einmal eine Chance haben, mit ihr zu reden.» Er ist trotzdem gerührt über die vielen Nachrichten und die Unterstützung der fremden Leuten. Trotz den Enttäuschungen gab er nicht auf. Das sollte sich bezahlt machen.

Wohl kein Happy End

Unter den vielen Nachrichten, die der Informatiker auf Snapchat bekam, ist auch eine sehr viel versprechende. Eine Frau hat ihm geschrieben: «Sorry, siehst sympathisch aus, ich bin aber vergeben. Der Brief ist aber herzig.» Er glaubt, diese Nachricht ist tatsächlich von der Frau, die er am Bahnhof in St. Gallen gesehen hatte. Die Gewissheit darüber hat T. aber noch nicht. «Als ich sie auf Snapchat anschreiben wollte, war dies nicht mehr möglich», sagt er.

Um Gewissheit zu bekommen, ob die Nachricht wirklich von der Frau seiner Träume stammt, wolle er ihr einige Fragen stellen, die nur sie beantworten kann. Etwa was für eine Kleidung sie getragen habe und welche Accessoires dabei hatte.

Da der Informatiker noch nicht zu einhundert Prozent sicher ist, dass sich seine Traumfrau gemeldet hat, kann er mit der Angelegenheit auch noch nicht ganz abschliessen. Er sagt: «Bevor ich nicht zu einhundert Prozent die Gewissheit habe, dass es keine Verwechslung ist, glaube ich weiter an ein Happy End.»

*Name der Redaktion bekannt

