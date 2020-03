Vögel treffen sich wöchentlich auf Kran

«Ich war gerade auf dem Weg zu meinen Eltern, als ich ein lautes Zwitschern gehört habe», erzählt Leser-Reporter Thomas Lutz. Er sei dann auf den Balkon seiner Eltern in Goldach gegangen, um zu sehen, woher genau das Zwitschern kommt.

Nicht nur Lutz wunderte sich. Auch die Nachbarn standen auf den Balkonen, wie er sagt. Als er Richtung Baustelle schaute, traute er seinen Augen kaum. «Hunderte Vögel sassen aneinandergereiht auf einem Kran. Es sah aus, wie auf einer Hochzeitsversammlung», so Lutz. Das Eigenartige war, dass auf dem Kran, der nur einige Meter hinter dem vorderen Kran steht, kein einziger Vogel zu sehen war. «Irgendetwas muss die Vögel am einen Kran anziehen», so der 41-Jährige.

Nicht das erste Vogel-Treffen

Er habe die Situation nicht zum ersten Mal beobachten können. «Bereits vor einer Woche trafen sich die Vögel dort. Auch die Uhrzeit war ungefähr die selbe, so kurios», erzählt der Leser-Reporter. «Vielleicht haben sie ja ein Meeting», scherzt er.

(jil)