Von Tobias Rhyner (20) fehlt jede Spur

Angehörige meldeten Tobias Rhyner am Montagnachmittag (01.10.2019) der Kantonspolizei St.Gallen als vermisst. Seither läuft eine grosse Suchaktion nach ihm, wie es in einer Mitteilung heisst. An dieser sind auch Angehörige der Kantonspolizei Appenzell-Ausserrhoden und der Stadtpolizei St.Gallen beteiligt. Der Einsatz eines Helikopters war bisher leider nicht erfolgreich. Vom jungen Mann fehlt jede Spur. Er ist auf Medikamente angewiesen.

Tobias Rhyner ist etwa 182 cm gross, hat eine feste Statur, trägt braunes, mittellanges Haar und einen Drei-Tage-Bart. Auf der rechten Stirnseite befindet sich ein Muttermal. Er trägt einen grauen Hoodie (Kapuzenpullover) mit einem grossflächigen dunklen Schriftzug über Brust und linkem Arm, helle kurze Hosen, einen schwarzen Rucksack und helle Turnschuhe. Er bewegt sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln und fährt auch grössere Strecken.

Hinweise zu Tobias Ryhner sind erbeten an die Kantonspolizei St.Gallen unter Telefon: 058 229 49 49 oder an infokapo@kapo.sg.ch.

