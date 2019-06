WWF hat ein Auge auf Sebastian Vettel

Wie die «Thurgauer Zeitung» am Mittwoch schreibt, hat der deutsche Ferrari-Pilot Sebastian Vettel das Grundstück direkt neben seinem in Ellighausen TG in der Gemeinde Kemmental gekauft. Die Zeitung bezieht sich dabei auf eine Meldung im Amtsblatt. Das Nachbargrundstück weist 2345 Quadratmeter Grund auf, inklusive Wohnhaus, Scheune, Stall, Gartenhaus, Garage und Remise. Zudem hat Vettel noch 5457 Quadratmeter Wald und Bach in der Nähe seiner Liegenschaft erworben.

Laut dem Kemmentaler Gemeindepräsident Walter Marty liegt das gekaufte Anwesen in einer Weilerzone. Was Vettel vorhabe, wisse er nicht. Wie Immobilienexperte Werner Fleischmann gegenüber der «Thurgauer Zeitung» spekuliert, könne Vettel so vermeiden, unliebsame Nachbarn zu bekommen. Für ihn sei der Kauf deshalb ein logischer Schritt.

Metallzaun muss weg

Auch wenn niemand genau weiss, was Vettel nun vorhat, hat der WWF schon angemeldet, dass er die Situation kritisch beobachten werde. Es ist nicht das erste Mal. 2011 hatten Naturschützer bereits dafür gesorgt, dass Vettel auf den Bau eines Tennisplatzes und eines Swimmingpools verzichtete. Auch der Metallzaun um sein Gelände ist dem WWF ein Dorn im Auge. Um diesen durch Pflanzen zu ersetzen hat er noch Zeit bis 2020.

