Seltener Waldrapp stirbt durch Stromschlag

Traurige Nachrichten aus dem Naturpark Beverin im Kanton Graubünden: Waldrappweibchen Sonic ist tot. Die Nacht auf den 19. April hätte Sonic im Gemeindegebiet von Lohn im Naturpark verbracht. «Dort wurde sie am darauffolgenden Morgen von einer Bewohnerin des Ortes unterhalb eines ungesicherten Strommastes tot aufgefunden, von einem verständigten Wildhüter geborgen und zur pathologischen Untersuchung ins Tierspital Bern gebracht», teilte die Geschäftsstelle von Zooschweiz mit.

Berühmtheit hat Sonic bereits 2019 erlangt. Im ehemaligen Brutgebiet bei Überlingen am Bodensee war das Waldrapp-Weibchen das erste Tier, das nach der Ausrottung der Ibisart vor 400 Jahren wieder zurückgekehrt war. «Dafür suchte es sich, aus dem Wintergebiet in der Toskana kommend, in der Schweiz einen Weg über die Zentralalpen.» Am 7. April war das Tier in der Toskana aufgebrochen.

Wegen des schlechten Wetters dauerte die Reise etwas länger als sonst: Am 18. April kam das Tier im Kanton Graubünden an – und bereits in der ersten Nacht kam es dort zur Tragödie, wie Zoo Schweiz weiter mitteilte.

Hier siehst du einen Flug des Waldrappteams mit den Vögeln.



