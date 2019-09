Wanzen bringen 8 Tonnen Birnen zum Verfaulen

«Wir können nichts dagegen machen», sagt Landwirt Manuel Strupler. Wanzen fressen sich durch seine Birnen. Nur ein Viertel aller Früchte kann er in den Handel bringen. Die anderen rund acht Tonnen sind beschädigt und auf diesen bleibt der Landwirt sitzen. «Es bleibt mir nichts anderes übrig, als die Birnen verfaulen zu lassen», so Strupler. Für das nimmt er die Früchte vom Baum, denn dran lassen kann er sie nicht, dies würde den Bäumen schaden.

Bevölkerung soll profitieren

Eine letzte Möglichkeit, um die beschädigten Birnen doch noch vor dem Verfaulen zu retten, ergreift der Landwirt nun: «Am Samstag können alle, die wollen, zu uns auf den Breitenhof in Weinfelden kommen und so viele Birnen pflücken, wie sie mitnehmen können.» Geld verlangt Strupler dafür keines. Er erklärt: «Es ist schön, wenn ich jemandem eine Freude machen kann.»

Er selbst kann eine gewisse Enttäuschung nicht verbergen. Es sei schon hart, dass sie die Birnen nicht in den Grosshandel bringen können. Sie hätten viel Arbeit reingesteckt, denn das Problem der Wanzen sei nicht neu. «Bereits im letzten Jahr hatten wir welche, aber nicht so viele wie dieses Jahr», sagt der Landwirt. Das Pech sei, dass die Birnenbäume in Weinfelden zwischen Bauernhöfen und Wohnhäusern stehen. So konnten die Wanzen im Winter überleben, da sie in den Häusern Unterschlupf fanden.

Verlust von tausenden Franken

Alleine ist Strupler mit dem Problem nicht. Er meint: «Ich habe ein paar andere Kollegen, die auch Wanzen haben, jedoch nicht im gleichen Ausmass wie wir.» Der finanzielle Schaden beträgt für Strupler tausende Franken. Das sei aber verkraftbar. Er betreibt nebenbei einen Ackerbau und ist als Landschaftsgärtner tätig.

In den sozialen Medien kommt die Verschenk-Aktion gut an. Etliche danken dem Landwirt bereits im Vorfeld. Andere äussern Bedenken, dass der Grosshandel die Birnen nicht haben will. Dafür hat Strupler Verständnis. Er sagt aber auch: «Ich hoffe es gibt bald effektive Wirkstoffe gegen Wanzen. Ich will nicht länger zuschauen, wie meine Früchte kaputt gehen.» Dass er auf den acht Tonnen Birnen sitzen bleibt, ist unwahrscheinlich. Viele haben sich bereits mit Interesse bei ihm gemeldet.

(mig)