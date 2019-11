Stahl Audi-Dieb das Auto schon Tage zuvor?

Am frühen Sonntag verunglückte ein 29-jähriger St. Galler ohne Fahrausweis mit einem gestohlenen Audi R8 in Galgenen SZ. Er fuhr über einen Kreisel, hob ab und landete in einem Haus. Das Auto sowie das Gebäude wurde von den Flammen zerstört.

Wie der «Blick» schreibt, wurde der Audi R8 in einer Lagerhalle in Amriswil gestohlen. Der Besitzer ist ein 35-jähriger Geschäftsmann. Beim gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen orangen Audi R8 V10 plus mit 550 PS – der Neupreis des Wagens liegt bei rund 200'000 Franken. Zuvor war man von einem weissen Fahrzeug ausgegangen. Das Feuer hatte den orangen Lack zerstört. Der Bolide wurde beim Crash komplett verkohlt.

Das ist der Unfallwagen von Galgenen

Keine Einbruchsspuren

In der Fabrik, in der das Fahrzeug entwendet wurde, wurden keine Einbruchsspuren sichergestellt. Wie die Kantonspolizei Thurgau bestätigt, handelt es sich bei der Entwendung des Audis um einen Einschleichdiebstahl. «Das bedeutet, dass der Täter ohne Sachschaden zu verursachen in das Gebäude gelangte», erklärt Mediensprecher Michael Roth. Heisst in anderen Worten: Der Täter gelangte durch eine offene Tür oder ein offenes Fenster oder mit einem Schlüssel ins Innere des Fabrikgebäudes.

Wie genau der Täter den Audi entwendete, kommuniziert die Polizei nicht. Gut möglich also, dass der 29-Jährige einen Schlüssel für den orangen Audi hatte. Auch Roth schliesst die Möglichkeit, dass der Unfallverursacher an einen Autoschlüssel gelangte, nicht aus. Kannten sich die beiden also? Der Mediensprecher macht zum Beziehungsverhältnis zwischen Täter und Geschädigten keine Angaben.

Kontrollschilder wurden kurz vor Crash entwendet

Ebenfalls sei unklar, wann der Audi genau entwendet wurde. «Es handelt sich dabei um eine Zeitspanne von mehreren Tagen», so Roth. Die ebenfalls gestohlenen Kontrollschilder wurden zwischen Samstag und Sonntag entwendet. Der Diebstahl des 550 PS-Boliden soll erst nach dem Horror-Crash registriert worden sein.

Der Besitzer des Wagens sagte am Mittwochabend zu 20 Minuten, dass er froh sei, dass nicht noch mehr Menschen zu Schaden gekommen seien. Aus Rücksicht gegenüber den Hinterbliebenen des Opfers will er aber keine weitere Stellung zum Vorgefallenen nehmen. Auch, ob er und der verstorbene Täter in Kontakt standen, lässt er offen.





