War eine Zigarette Schuld am Brand des Bächlihofs?

In Rapperswil-Jona SG ist in der Nacht auf Donnerstag (27. Juni 2019) auf dem Bächlihof ein Feuer ausgebrochen. Kurz vor Mitternacht ging eine Meldung bei der Kantonspolizei St. Gallen ein. «Ein Holzunterstand ist in Brand geraten. Durch das viele Holz gab es gewaltige Flammen», sagte Mediensprecher Florian Schneider. Die Einsatzkräfte haben verhindern können, dass die Flammen auf den Stall oder das angrenzende Gebäude übergreifen konnten. Verletzt wurde niemand.

Brand Rapperswil-Jona

Der Sachschaden sollte sich nach ersten Erkenntnissen auf mehrere zehntausend Franken belaufen. Wie Nadine Gloor, Marketing- und Kommunikationschefin der Juckerfarm, auf der Webseite mitteilt, wurde er zuerst auf etwa 50'000 Franken geschätzt. Doch dann der Schock: «Nun ist die Branduntersuchung beendet. 130'000 Franken Schaden sind entstanden», heisst es weiter. Der gesamte Betrag werde aber glücklicherweise von der Versicherung gedeckt.

Heu kann sich selbst entzünden

Die Frage, die Mitarbeiter, Gäste und Inhaber noch immer beschäftigt, konnte allerdings noch nicht geklärt werden: Was hat diesen schlimmen Brand verursacht? Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen wurde mit der Spurensicherung und der Klärung der Brandursache beauftragt. Diese kamen laut Gloor zu folgendem Schluss: Das Feuer ist im Holzunterstand entstanden. Wo genau, kann nicht mehr gesagt werden, da dieser völlig abbrannte. Zudem kann Elektrizität als Brandursache ausgeschlossen werden.

Hingegen könnte es sein, dass das Heu durch eine Selbstzündung in Flammen aufgegangen ist. Dies kann passieren, wenn der Wassergehalt des gelagerten Heus zu hoch ist. Daran Schuld sind sogenannte thermophile Bakterien. Auch ein «fahrlässiger Umgang mit Rauchwaren», beispielsweise durch das Wegwerfen einer brennenden Zigarette, könnte den Brand verursacht haben. Zudem besteht die Möglichkeit, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde: «Nichts weist auf Brandstiftung hin, wobei diese Ursache nicht zu 100% ausgeschlossen werden kann», schreibt die Kommunikationschefin weiter. Falls man weitere Hinweise findet, könne das Verfahren wieder aufgenommen werden.

Die Flammen waren auch auf der anderen Seite des Obersees zu sehen. (Video: Leser-Reporter)

Der Hof der Familie Bächli in Jona bildet mit dem Juckerhof in Seegräben eine Betriebsgemeinschaft. Der Bächlihof ist bekannt für seine jährliche Kürbisausstellung im Herbst.



