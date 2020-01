Was machen Flamingos, wenn der See zufriert?

Der Walter Zoo in Gossau SG hält seine Rosaflamingos das ganze Jahr über grundsätzlich im Aussenbereich. Aber was machen die Flamingos, wenn das Wasser gefriert? Der Zoo klärt diese Frage in einem aktuellen Beitrag auf seiner Facebook-Seite.

«Unsere Rosaflamingos gehören zur einzigen europäischen Flamingoart. Deshalb sind sie kühlere Temperaturen gewohnt», heisst es im Post. Wenn der Teich aber doch zufriere, dann seien die Flamingos nicht mehr in der Lage ihre Körpertemperatur richtig zu regulieren. Dies liege daran, dass sie mit ihren unbefiederten Beinen nicht mehr im Wasser stehen könnten und die Luft kälter sei als das Wasser. Zudem sei es für sie nicht mehr möglich, aus dem Teich zu fressen.

Die Flamingos überwintern im Stall

Wenn das passiert, überwintern die Flamingos im Stall. Diesen Winter habe man deshalb das Innengehege umgebaut und so ideale Bedingungen für die Tiere geschaffen. Der Stall hat fusshoch Wasser, so dass die Flamingos auch im Winter keine trockenen Füsse haben müssen.

(gab)