Chemie-Rückstände in Walliser Wasser gefunden

Der Rücktritt des Umweltchefs vom Kanton Wallis, Joël Rossier, schlug im Sommer hohe Wellen. Nun sorgt ein Dossier, das er beim kantonalen Finanzinspektorat mit seiner Kündigung einreichte, für einen erneuten Skandal. Im mehreren hundert Seiten dicken Bericht macht er der Walliser Regierung schwere Vorwürfe. Unter anderem befürchtet Rossier, dass das Wasser, das zur Bewässerung der landwirtschaftlichen Kulturen in der Rhoneebene benutzt wird, schwer kontaminiert sei könnte.

Sorgen bereiten dem früheren Umweltchef die zahlreichen Sondermülldeponien, wie etwa die der Lonza AG in Gamsenried bei Visp im Oberwallis, deren Abfallgrube rund 1,5 Millionen Kubikmeter chemische Produktionsrückstände aufweist. Im Frühjahr hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass in einzelnen Grundwassermessstellen die Benzidinwerte deutlich über den Grenzwerten liegen. Rossier präzisiert in seinem Bericht: Die gemessenen Benzidin-Werte liegen zum Teil 240-fach über den erlaubten Grenzwerten. Benzidin ist eine toxische Verbindung, die als krebserregend gilt.

Keine Gefahr für Menschen

Gegenüber dem «SRF» sagte der Leiter Umweltprojekte Lonza Rémi Luttenbacher, dass der Pharmakonzern das Problem sehr ernst nehme. Das kontaminierte Wasser werde abgepumpt und gereinigt. «Das Szenario, wie es Herr Rossier skizziert, entspricht nicht der Realität. Wichtig ist jedoch, dass das Trinkwasser nicht betroffen ist. Wir haben darin keine Schadstoffe gefunden», sagte Luttenbacher.

Auch bei der Walliser Regierung spielt man Rossiers Vorwürfe runter: Staatsrat Jacques Melly versicherte, dass für die Bevölkerung kein Gesundheitsrisiko bestehe. Der Sanierung der belasteten Standorte werde genügend Beachtung geschenkt, so Melly.

Kosten der Sanierung zu Lasten der Steuerzahler

In seinem Dossier erklärt der ehemalige Umweltchef, dass zudem die Kosten der Sanierungen zu Lasten der Steuerzahler gehen. Dabei meint Rossier konkret die Quecksilbersanierungen, die beim Bau der Autobahn A9 im Oberwallis anfallen. Bislang wurden gemäss Angaben des Bundesamtes für Strassen gut 30 Millionen Franken abgerechnet. An diesen Kosten beteiligt sich die Lonza AG lediglich mit 10 Prozent, während der Rest zwischen Bund und Kanton aufgeteilt wird.

Auch zu diesem Vorwurf äusserte sich Staatsrat Melly am Freitag vor den Medien: Man habe sich für eine pragmatische Lösung entschieden, die Kanton, Bund und Lonza gemeinsam erarbeitet hätten. Lieber habe man eine schnelle Lösung finden wollen, als sich jahrelang in Rechtsstreitigkeiten über Verantwortlichkeiten und Haftung zu verstricken, meinte Melly.

Das Dossier von Ex-Umweltchef Joël Rossier wurde erst am Freitag von der Walliser Regierung publik gemacht, nachdem das SRF sowie verschiedene Westschweizer Medien und der kantonale Datenschutzbeauftragter Druck gemacht hatten, damit das Dokument offengelegt werde.



(kle)