Wasserrohrbruch sorgt für Verkehrsbehinderung

An der Kreuzung Kornhausstrasse - Teufer Strasse - Davidstrasse - Schochengasse hat sich am Montag um 3 Uhr in der Früh ein Wasserrohrbruch ereignet. Laut der Polizei sind die Strassen derzeit für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert, auch der ÖV wird umgeleitet.

Die Kreuzung ist überflutet. Die Sperrung dürfte bis am Montagmittag andauern, schreibt die St. Galler Stadtpolizei in einer Mitteilung. Ob beim Wasserrohrbruch ein Sachschaden an den umliegenden Gebäuden entstanden ist, ist derzeit noch unklar.

(vro)