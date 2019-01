Webcam zeigt die Lawine auf der Schwägalp

Lawinenunglück Das ist passiert

• Am Donnerstag erfasste eine 300 Meter breite Lawine das Hotel Säntis und das Personalhaus auf der Schwägalp in Appenzell Auserrhoden und drang in das Restaurant ein. Auch mehrere Autos wurden von den Schneemassen begraben.• Drei Personen wurden leicht verletzt. In der Nacht auf Freitag wurden 75 Personen vom Unglücksort evakuiert.• 30 Hotelgäste und 11 Angestellte befinden sich weiterhin auf der Schwägalp. Hier berichten Augenzeugen vom Unglück • Die Suche nach möglichen Vermissten wurde am Freitagmorgen wieder aufgenommen. Laut Polizei gebe es aber keine Hinweise auf vermisste Personen.

