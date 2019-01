Dieses Strassenschild wird ständig gestohlen

Wer das Wort «Weed» liest, ist wohl versucht, es im ersten Moment englisch auszusprechen (engl. weed = dt. Hanfblüten). Dabei bezeichnet ein Weed (deutsch ausgesprochen) ursprünglich eine Flussstelle, die als Waschplatz oder Wasserreservoir diente. Daher hat die Weedstrasse auch ihren Namen. Wie «Der Rheintaler» schreibt, soll sich aber wegen der Ähnlichkeit der Wörter das Strassenschild zum Souvenir für Kiffer entwickelt haben.

Im Rheintal gibt es eine Weedstrasse in Heerbrugg, Widnau und Rebstein. Ein Augenschein vor Ort zeigt: die Strassenschilder in Heerbrugg und Widnau hängen höher als üblich. Mehrere Anwohner berichten von skurrilen Vorfällen. «Ich habe auch schon Touristen gesehen, die Fotos vom Schild gemacht haben. Ich finde das eher lustig», erzählt ein Anwohner aus Heerbrugg.

Mitgrund für Umzug

Laut dem Heerbrugger D.S.* (33) wurde das Strassenschild auch schon mehrmals gestohlen. «Wahrscheinlich hängen die gestohlenen Schilder bei irgendwelchen Jugendlichen im Zimmer», so seine Vermutung. Ihm seien Jugendliche auch schon mehrfach auf den Zaun geklettert, um das Schild zu fotografieren. Er könne das jeweils vom Sofa aus gut beobachten. «Einige sind auch schon heruntergefallen und wurden dabei verletzt», so S. Mehrfach habe er den Zaun bereits auswechseln müssen. Nun habe er endgültig genug. «Das Theater rund um das Strassenschild ist einer der Gründe, wieso ich von hier weg will.»

Obwohl mehrere Anwohner bestätigen, dass das Schild gestohlen wird und es sogar Augenzeugen gibt, will die Gemeinde nichts davon wissen. Ruedi Engeli, Bereichsleiter Bau und Liegenschaften der zuständigen Gemeinde Au: «Dem Werkhof und Bauamt sind keine Meldungen bekannt. Das Schild hängt höher, weil es an einer engen Kreuzung steht und die Müllabfuhr behinderte.»

Seit den Massnahmen am Platz geblieben

Die Thematik ist auch Anwohnern der Weedstrasse in Widnau bekannt. Laut Monika Brotzer (55) wurde das Schild auch hier schon mehrfach gestohlen. Meistens in der Nacht und man habe es erst morgens gemerkt. Daraufhin sei das Strassenschild an einer anderen Stelle höher gehängt worden. Seither sei es zu keinen Vorfällen mehr gekommen. Bei der Gemeinde Widnau will man nichts von einem Problem wissen und sich nicht weiter dazu äussern.

Bei der Gemeinde Rebstein heisst es auf Anfrage, dass das Strassenschild in den letzten zehn Jahren drei Mal entwendet wurde.

Bei der Kantonspolizei St. Gallen ist bisher keine Anzeige eingegangen, in keiner der drei Gemeinden.

*Name der Redaktion bekannt



(sav)