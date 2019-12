Wegen Blaufahrer mussten zwei Bäume gefällt werden

Der 44-Jährige fuhr am Montag gegen 21.10 Uhr in seinem Auto von Laupen in Richtung Neuhaus. Höhe Letzi geriet das Fahrzeug immer mehr nach rechts und fuhr schliesslich über den Fahrbahnrand hinaus. Dort streifte es nebst mehreren Zaunpfosten zwei Bäume, bevor es mit einem dritten frontal kollidierte.

Mitarbeitende des Rettungsdienstes kümmerten sich um den verletzten Mann. Später wurde er mit dem Rettungshelikopter der AP3-Luftrettung ins Spital geflogen. Wie sich danach herausstellte, wurde er eher leicht verletzt. Der Mann wurde als fahrunfähig eingestuft und musste seinen Fahrausweis sowie eine Blut- und Urinprobe abgeben.

Aufgrund von ausgelaufenem Öl, den wegen der Aufprallwucht notfallmässig zu fällenden Bäumen sowie der Strassensperrung wurde die örtliche Feuerwehr aufgeboten. Am Auto entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Der weitere Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

(taw)