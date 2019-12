Wegen Streit um Einkauf musste Frau sterben

«Mir isch en Seich passiert», mit diesen Worten meldete sich der Beschuldigte M. F.* am 18. Mai 2018 auf der Polizeistation von Wil SG. Dies, nachdem er 30 Minuten im Warteraum Platz genommen hatte, bis er an die Reihe kam. Er habe einen Streit mit seiner Frau gehabt und sie mit einem Messer verletzt. Anschliessend sagte er, seine Frau sei noch zu Hause, wie es ihr gehe, wisse er nicht. Die 44-Jährige ist noch im Schlafzimmer ihren Verletzungen erlegen und verstorben.

Umfrage Findest du 12 Jahre Gefängnis die richtige Strafe? Ja, das ist genau richtig.

Nein, das ist zu hart.

Nein, der sollte lebenslänglich bekommen.

Ich bin kein Richter.

Art. 59 StGB - «Kleine Verwahrung»



Ist ein Täter psychisch schwer gestört, kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen. Dies wenn der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht und wenn zu erwarten ist, dass dadurch die Gefahr weiterer damit verbundener Taten verhindert werden kann.



Die Dauer der stationären Massnahme gemäss Artikel 59 StGB ist unbestimmt. Für eine solche Massnahme ist ein psychiatrisches Gutachten nötig. Erst wenn erwartet werden kann, dass der Täter keine neuen Straftaten begeht, folgt eine Entlassung. Spätestens nach fünf Jahren muss die Vollzugsbehörde beim Gericht eine Verlängerung beantragen, wenn die Massnahme weiter nötig ist.

Laut Anklageschrift hat der Nordmazedonier 51-mal mit einem Rüstmesser auf seine Frau eingestochen. Dafür muss sich der 47-Jährige am Donnerstag vor dem Kreisgericht Wil verantworten. Die Anklage lautet auf Mord. In der Anklageschrift heisst es: «Der Beschuldigte hat vorsätzlich einen Menschen in einer besonders verwerflichen Ausführung getötet.»

Liess Frau «qualvoll» sterben

Auslöser des Angriffs war ein Streit um den Einkauf. F. und seine Frau waren sich gemäss Anklageschrift nicht einig, wann sie einkaufen gehen sollten. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden gemeinsamen Kinder auch noch in der Wohnung. Als die zwei Kinder aus dem Haus waren, nahm sich der Beschuldigte das Messer und ging zu seiner Frau ins Schlafzimmer. Das Messer habe er in der Gesässtasche versteckt, steht in der Anklageschrift. Nach einer kurzen Diskussion habe er unvermittelt auf die Frau eingestochen.

F. sperrte seine Frau im Schlafzimmer ein, nachdem er auf sie eingestochen hatte. Gemäss Staatsanwaltschaft habe sie in diesem Moment noch gelebt, «qualvoll sterbend» habe der Beschuldigte die Frau zurückgelassen. Dies mit Verletzungen vom Bauch über den Hals bis zum Gesicht.

Der Beschuldigte habe nach der Tat die mit Blut verschmierte Hose gewechselt, die Tatwaffe sauber gemacht und dann die Wohnung verlassen. Wehren konnte sich die Frau offenbar nicht. Sie sei so überrascht worden vom Angriff des Mannes, dass sie keine Chance hatte, den Stichen auszuweichen.

Wegen Streit um Einkauf musste Frau sterben

Therapie statt Gefängnis

Der Beschuldigte sitzt mittlerweile im vorzeitigen Massnahmenvollzug in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies. Die Staatsanwaltschaft fordert in der Anklageschrift eine Freiheitsstrafe von 12 Jahren, wobei der Vollzug der Freiheitsstrafe zugunsten einer stationären Massnahme gemäss Art. 59 StGB (siehe Box) aufzuschieben sei. Zudem sei der Beschuldigte für 15 Jahre des Landes zu verweisen.

* Name der Redaktion bekannt

(mig)