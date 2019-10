Wegen Zahnbürsten im Auto verhaftet

Eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen hat am Dienstag auf dem Parkplatz Werdenbergersee in Buchs SG ein Mietauto mit Schweizer Kontrollschild kontrolliert. Dabei wurden zwei Weissrussen im Alter von 27 und 28 Jahren festgenommen. Der Grund: Im Auto wurden mehrere Dutzend Zahnbürstenaufsätze sichergestellt. Es dürfte sich dabei um mutmassliches Deliktsgut aus Ladendiebstählen in der Region handeln, wie die Kapo SG mitteilte.

Zudem war der 28-Jährige bereits von einem anderen Kanton wegen ähnlicher Tatbestände zur Verhaftung ausgeschrieben. Der Mann und sein 27-jähriger Komplize wurden festgenommen. Es wird nun abgeklärt, ob die beiden für weitere Straftaten infrage kommen.

