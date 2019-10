Wenn Sie ihn kennen, gehen Sie zur Polizei

Der vermummte Mann betrat am Dienstagabend kurz nach 19.15 Uhr den Avia-Tankstellenshop an der Landstrasse, bedrohte die Angestellte mit einer Pistole und forderte Bargeld. Wenig später flüchtete er mit seiner Beute zu Fuss in Richtung Landschlacht. Die Angestellte blieb unverletzt.

Die sofort eingeleitet Fahndung der Kantonspolizei Thurgau blieb ergebnislos. Der Kriminaltechnische Dienst sicherte vor Ort die Spuren, die Ermittlungen laufen.

Polizei sucht Zeugen

Der vermutlich jüngere Mann wird als zirka 170 Zentimeter gross und schlank beschrieben, er sprach Ostschweizer Dialekt. Er trug schwarze Schuhe, weisse Socken, dunkelblaue Jeans mit hellen Waschungen und ein dunkles Oberteil mit Kapuze. Das Gesicht hatte er mit einer schwarz-weissen Maskierung vermummt, zusätzlich trug er einen schwarzen Kordelrucksack mit dem Aufdruck «50CENT» bei sich.

Wer Angaben zum Täter oder andere sachdienliche Hinweise machen kann, soll sich bitte bei der Kantonspolizei Thurgau unter der Nummer 058 345 22 22 melden. Das gilt insbesondere für den Fahrer eines silberfarbenen Mercedes, der kurz vor der Tat im Shop eingekauft und möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet hat.

(taw)