Wer hat Andreas (19) aus Hard gesehen?

Andreas habe in der Nacht von Freitag (4. Januar) auf Samstag ohne Angaben das Haus verlassen und sei seitdem spurlos verschwunden.

Der Vorarlberger aus Hard ist 19 Jahre alt und etwa 170 bis 175 cm gross. Er hat lockige, blau gefärbte Haare (schon etwas ausgewaschen). Der 19-Jährige trägt für gewöhnlich eine Brille, vermutlich hat er Jeans, einen blau-weissen Hoodie, eine schwarze Jacke und Converse Sneakers an und einen rote Eastpack Rucksack dabei.

Suche via Facebook

Andreas werde zwar in Hard vermisst, er könne aber bereits überall sein. «Wir wissen nicht, wo er sein könnte und ob er Bargeld dabei hat», so die Familie von Andreas gegenüber Heute.at. «Wir bitten um eure Hilfe und sind dankbar für jeden Hinweis», heisst es in der Facebook-Gruppe «Vorarlberg Vermisst».

(heute.at)