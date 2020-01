15-Jährige wird seit über zehn Tagen vermisst

Wie es am Mittwoch in einer Meldung der Polizeidirektion Vorarlberg heisst, ist die minderjährige Barbara Bösch seit dem 10. Januar 2020 gegen 18.30 Uhr aus einer Jugendwohnung in Bregenz abgängig.

Bösch ist 15 Jahre alt, geboren am 1.6.2004. In der Beschreibung der Polizei heisst es, dass sie 170 Zentimeter gross ist. Sie hat eine schlanke Statur mit etwa 53 Kilogramm Gewicht und schulterlange, gerade Haare. Barbara Bösch ist mit blauer Jeans, rosa Winterjacke und Turnschuhen bekleidet. Die Zustimmung für die Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Die Polizeiinspektion Bregenz sowie jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise zum Aufenthalt der Abgängigen entgegen.

(20M)