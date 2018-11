Wer hat eine Person mit Namen «Bore» geheiratet?

«Weil es bei der Kantonspolizei Thurgau so schön funktioniert hat, versuchen wir das ausnahmsweise auch mal», beginnt die Kantonspolizei St. Gallen am Montag einen Post auf ihrer Facebook-Seite. Nicht nur die Thurgauer Polizisten seien nämlich romantisch, sondern auch die St. Galler.

Und so suche sie jemanden, der am 8. Oktober 2000 eine Person namens «Bore» geheiratet hat, den dazu gehörigen Ehering aber nicht mehr habe. Dieser wurde nämlich am letzten Donnerstag auf der Polizeistation Goldach abgegeben. Der oder die Besitzer/in des Eherings dürfe sich gerne (mit entsprechendem Nachweis versteht sich) dort unter 058 229 60 80 melden.

Mission Hochzeitstag

Im August diesen Jahres konnte in einem anderen Fall nach einer Facebook-«Fahndung» der Kantonspolizei Thurgau Ring und Besitzerin wieder vereint werden. Eine ehrliche Finderin hatte den Ring am Bahnhof Sulgen gefunden und der Polizei abgegeben. Dort holte ihn die Besitzerin dann ab.

(taw)