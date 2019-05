Wer ist Ihre Miss-Tuning-Favoritin?

Die Messe Tuning World Bodensee findet jedes Jahr auf dem Gelände der Messe Friedrichshafen (D) statt. 2019 beginnt sie am 3. und endet am 5. Mai. An der Messe wird jeweils die Miss Tuning gekürt, die danach die europäische Tuningszene repräsentiert.

Die Entscheidung der Jury wird am Sonntag, 5. Mai 2019 gefällt. Die Gewinnerin erhält ein Fotoshooting mit «Playboy»-Fotograf Andreas Reiter, der mit ihr den neuen Miss-Tuning-Kalender produziert. Für ihre Amtszeit erhält die Amtsträgerin einen getunten Nissan Micra. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten ein Taschengeld von 500 beziehungsweise 250 Euro für den nächsten Shoppingtrip.

(juu)