Wer kann Hinweise zu diesem Velo geben?

Am 26. Juli dieses Jahres wurde auf die Bank Cler ein Raubüberfall verübt. Um 12.59 Uhr betrat ein maskierter Unbekannter die Bank an der Masanserstrasse 17 und bedrohte die Bankangestellte am offenen Schalter. Der Täter erbeutete 20'000 Franken und flüchtete damit über die Quaderstrasse Richtung Bahnhof.

Der unbekannte Täter trug zur Tatzeit ein rotes T-Shirt, eine dunkle Hose, eine blaue Kopfbedeckung, einen hellen Mundschutz sowie eine Sonnenbrille mit gespiegelten Gläsern. Der ca. 50-jährige Mann ist ungefähr 1,60 Meter gross und von mittlerer Statur. Er sprach gebrochen Deutsch.

Fahrrad sichergestellt

In Zusammenhang mit diesem Raubüberfall wurde nun ein Velo sichergestellt, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Das Velo ist schwarz und von der Marke Racer, Typ City 500, Fahrgestellnummer S164545594. Am Gepäckträger ist hinten links ein Einkaufskorb montiert. Das Velo könnte aus einem Diebstahl stammen.

Personen, die Hinweise zu seiner Herkunft geben können, werden gebeten, sich bei der Fahndung Chur (Telefon 081 257 73 00) zu melden.

