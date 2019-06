Fussballmannschaft samt Trainer hätte hier Platz

Zehn Meter lang, Querbänke, LED-Farbwechsler, Laser- und Nebelmaschine – der Hummer H2 6.0 Luxury hat alles was ein Partyfahrzeug braucht. Ausserdem ist die Limousine eine wahre Rarität in der Schweiz: Nur zwei Stück findet man hierzulande. Eine wird derzeit in Uzwil SG in der CarPoint-Uzwil GmbH Garage angeboten, wie das Online-Portal Die Ostschweiz schreibt. Kostenpunkt: 125'000 Franken.

Umfrage Würden Sie das Fahrzeug kaufen? Ja, wenn ich es mir leisten könnte.

Ja, es ist ein echtes Prachtstück.

Nein, das schadet der Umwelt.

Nein, das Auto gefällt mir nicht.

«Sie wurde in den USA gebaut und in die Schweiz importiert», sagt der Inhaber der Garage. Über einen Händler sei der Luxuswagen bei ihnen gelandet. Lässt sich so ein extravagantes Fahrzeug denn überhaupt verkaufen? «Es ist klar, dass sich der Verkauf schwieriger gestalten wird», so der Geschäftsinhaber. Es gebe dafür natürlich nicht die gleiche Käuferschaft wie für einen normalen Personenwagen.

12 Sitzplätze

Der Hummer wurde 2006 gebaut, wiegt über drei Tonnen und hat fünf Türen. Weiters ist die Limousine mit 316 PS ausgestattet und besitzt einen Hubraum von 5967 Kubikzentimetern. Eine ganze Fussballmannschaft plus Trainer hätte darin Platz. Fraglich ist, ob sich ein passender Parkplatz finden lässt. Erwerben kann man den Wagen derzeit auf autoscout24.ch.

(viv)