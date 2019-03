Wer so unterwegs ist, kann zu Fuss weitergehen

Seit kurzer Zeit ist auf Facebook ein Video im Umlauf, das einen grauen BMW zeigt, der Flammen aus dem Auspuff spuckt. Der Clou: Der Wagen hat ein Thurgauer Nummernschild und auch die Umgebung deutet darauf hin, dass das Raser-Video in der Schweiz gedreht wurde. «Wenn wir auf ein solches Video aufmerksam werden oder einen Tipp bekommen, gehen wir dem natürlich nach», so Mario Christen, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau.

Da diese Art von Tuning in der Schweiz illegal ist, müsste der Halter mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Christen: «Unter anderem sind im Strassenverkehrsgesetz und der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge sowohl die Ausrüstung und auch die Auspuffanlage genauestens umschrieben, beispielsweise, dass man Lärm und Rauch vermeiden soll oder dass Auspuffrohre mit einem Flammen- oder Funkenschutz versehen sein müssen.» Hier wäre wohl eher Gegenteiliges der Fall. «Es dürfen nur typengeprüfte Fahrzeugteile angebracht werden», so der Mediensprecher.



«Ich wollte etwas Einzigartiges»

20 Minuten gelang es, den Halter ausfindig zu machen. Dieser bestätigte prompt die Echtheit des Videos: «Insgesamt gibt es zwei Videos», so A. T.* Bei dem Fahrzeug handle es sich um einen BMW M3 e92. Auf die Idee mit dem flammenwerfenden Auspuff sei er selbst gekommen. «Ich wollte etwas Einzigartiges und Auffallendes machen. Denn nur solche Sachen laufen auf Social Media gut», sagt T. Wie genau der Thurgauer seinen Wagen modifiziert hat, will er nicht verraten. Nur so viel: «Das kann man bei allen Autos machen, natürlich ausgenommen Elektro-Fahrzeuge.»

T. behauptet allerdings, dass das Video nicht in der Schweiz, sondern vor einiger Zeit im Kosovo entstanden sei. Auch gibt er an, seinen Wagen inzwischen umgebaut und die illegalen Flammenwerfer entfernt zu haben. «Ich hatte das Ganze nur rund einen Monat dran.» Dies, obwohl die Sache nicht ganz billig gewesen sei. Nach eigenen Angaben hat der Thurgauer seither ein MFK-Aufgebot und Kontrolleinladungen vom Strassenverkehrsamt bekommen. «Ausserdem werde ich fast bei jeder Fahrt von der Polizei angehalten», so T. Heute sei alles okay mit seinem Auto.

In jedem Falle eine Anzeige

Wenig verwunderlich: Denn sollte ein Lenker so im Schweizer Strassenverkehr angetroffen werden, könnte er zu Fuss weitergehen. «Aufgrund der technischen Änderungen würde das Fahrzeug stillgelegt, was heisst, die Weiterfahrt würde verweigert und die Kontrollschilder eingezogen», erklärt Polizeisprecher Christen. In einem Fall wie im obigen Video würde das Fahrzeug sichergestellt werden. Danach würde das Auto durch das Strassenverkehrsamt unter die Lupe genommen. «Damit sämtliche Abänderungen genau dokumentiert werden können», so Christen.

Der Lenker und der verantwortliche Fahrzeughalter würde in jedem Fall bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. «Das Strafmass würde dann von der zuständigen Staatsanwaltschaft festgelegt», so der Mediensprecher.

*Name der Redaktion bekannt

(juu)