Das Grundstück Lage und Daten

Bildstrecken Rätsel um Geheimgänge in Millionenvilla gelöst

Das 6647 Quadratmeter grosse Grundstück liegt oberhalb des Stadtkerns von Altstätten SG und ist von einem eigenen «kleinen Urwald» umgeben, wie Immobilienmakler Roger Stieger sagt. Neben Sicht auf die Stadt und die umliegenden Berge befindet sich auf der Südseite ein kleiner Pool. Auch verfüge das Grundstück über eine lange Einfahrt, so Stieger weiter. Die gesamte Anlage ist von Mauern und Zäunen umgeben. «So profitieren die Bewohner von einem geschützten Areal und viel Ruhe.»

Grundstück der geheimnisvollen «Locher-Villa»

Die Villa Innenausstattung

«Die Wohnfläche der Anlage beträgt 374 Quadratmeter, bestehend aus elf Zimmern, einem Kellergeschoss und einer rund 40 Quadratmeter grossen Garage», führt Stieger aus. Die Villa ist in zwei Wohntrakte unterteilt. Seinerzeit stand ein relativ grosser Bereich im Erd- und im Obergeschoss der Familie des Hauses zur Verfügung. Dieser zeichnet sich vor allem durch verzierte Decken und holzverkleidete Böden aus. Über eine andere, textilverkleidete Treppe gelangt man in den zweiten Bereich, der damals extra für die Angestellten angelegt wurde. Dieser sei nicht ganz so prunkvoll und mit einer gewöhnlichen Wohnung vergleichbar.

Wer will diese geheimnisvolle Villa?

Highlights Details und Decken

Laut Stieger hat die Immobilie auch einige Highlights zu bieten: «Vor allem die Flügeltüren und die detaillierten Verzierungen der Bibliothek zeigen den hochwertigen Ausbau der Liegenschaft.» Auch die umfangreichen Kellerräume sind laut dem Immobilienmakler eine Besonderheit des Hauses. «Nebst Werkstatt und mehreren Lagern verfügt das Kellergeschoss auch über einen eigenen Weinkeller.» Laut Stieger überzeugt das Anwesen vor allem wegen seiner Einzigartigkeit: «Mit den historischen Stilelementen, den überdurchschnittlich grossen und hohen Räumen ist die Villa einfach unverwechselbar.»

Geschichte Bau und vorherige Besitzer

Erbaut wurde die Villa 1925 vom Architekten Johannes Scheier. Eigentümer der Villa war der Ostschweizer Unternehmer Adolf Locher, weshalb das Anwesen regional auch als Locher-Villa bekannt ist. Dieser lebte bis zu seinem Tod 1988 dort. «Und auch seine Tochter nutzte das Anwesen noch als Feriendomizil», ergänzt Stieger. Seit rund sieben Jahren stehe die Anlage allerdings vollständig leer.

Preis Bedingungen und Kaufpreis

Der Kaufpreis der gesamten Anlage beträgt zwei Millionen Franken. Obwohl dem Käufer freigestellt wird, ob er die Liegenschaft danach traditionell bewohnen oder aber in Wohnungen umwandeln will, muss er sich an einige Bedingungen halten: «Da das Objekt unter Denkmalschutz steht, ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Amt für Denkmalpflege unumgänglich», so Stieger. Auch die Grünfläche wäre dringend sanierungsbedürftig, da die Schönheit der einst prunkvollen Parkanlage nach rund zwanzigjährigem Leerstand des Hauptwohnbereichs nur noch schwach zu erkennen ist. «Trotzdem bietet der grosszügige Umschwung Potenzial für eine neue, kreative Gartengestaltung.»

(juu)