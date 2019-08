Wie kam denn dieses Auto dahin?

Die 19-jährige Frau fuhr am Dienstag kurz nach 19.20 Uhr mit ihrem Auto auf der Autobahn A13 von Haag SG her rheintalabwärts und wollte diese bei Sennwald verlassen. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, verlor die Lenkerin in der Ausfahrt die Herrschaft über ihr Auto.

In der Folge prallte dieses frontal gegen eine Signaltafel, fuhr auf der Wiese weiter und prallte letztlich gegen die Randleitplanke der Autobahneinfahrt. Für die Bergungsarbeiten musste die Autobahneinfahrt kurze Zeit gesperrt werden.

Am Auto und der Strassenanlage entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

(juu)