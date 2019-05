Wie kam denn dieses Auto bloss dahin?

Unbekannte schlichen zwischen Freitag und Samstag in Rüthi in eine Garage im Plonerfeld ein und entwendeten einen weissen Toyota RAV4. Gemäss bisherigem Kenntnisstand der Kantonspolizei St. Gallen befuhren sie dann eine Wiese im Plonerfeld und lenkte das Auto anschliessend auf dem mit Fahrverbot belegten Waldweg in Richtung Alp Räbern.

Dort befuhren sie abermals eine Wiese und fuhren dann auf der Räbenstrasse, einem Waldweg, wieder in Richtung Rüthi. Dabei gerieten die Autodiebe mit dem Toyota in einer leichten Rechtskurve über den Fahrbahnrand hinaus. Das Auto rutschte in der Folge rund 40 Meter den Abhang hinunter und blieb schliesslich im abschüssigen Gelände stehen. Die Täter entfernten sich darauf vom Unfallort. Mit Hilfe eines Forstunternehmens konnte das Auto geborgen werden. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 15'000 Franken. Der bisher bekannte Flurschaden wurde auf rund 1500 Franken geschätzt, wie es am Sonntag in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Personen, die Angaben zu den Tätern machen können oder denen das betreffende Auto aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Thal, Tel: 058 229 80 00, zu melden.

(taw)