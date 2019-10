Grabkerzen mitten im Wald geben Rätsel auf

Rote Plastikbehälter von Friedhofskerzen liegen im ganzen Wilerwald verstreut herum. Vielen Spaziergängern fiel das auf und schnell entstanden zahlreiche Theorien darüber, wie diese vom benachbarten Friedhof denn dort hin gelangt sein könnten. Waren es Vandalen? Wurden sie unsachgemäss entsorgt?

Weder noch. Wie die «Wiler Nachrichten» schreiben, haben Friedhofsgärtner schon oft beobachtet, wie die Behälter von Krähen oder anderen Tieren mitgenommen wurden, da sie vom roten Plastik angezogen werden. Die Tiere verschleppen die Grabkerzen und benutzen diese als Spielzeug. Auf den Behältern sind Spuren von den Schnäbeln der Vögel zu erkennen.

Interesse am Wachs?

Der Wiler Forstbetriebsleiter Renaldo Vanzo rät deshalb, Gläser für die Kerzen zu kaufen. Sie seien zwar ein bisschen teurer, man könne sie aber ersetzen und wiederverwenden. Ein weiterer Vorteil sei, dass sie für die Tiere schwerer zu tragen seien. So könne verhindert werden, dass sie im Wald landen.

Doch nicht nur die Freude am Spielen könnte eine Erklärung für das diebische Verhalten der Krähen sein. Auf dem Friedhof Friedental in Luzern hatten es die Krähen auf den Wachs der Kerzen abgesehen. Die Tiere warfen die Kerzen auf den Gräbern um, entfernten mit dem Schnabel den Deckel und pickten das Wachs heraus. Es kam sogar vor, dass die Krähen den Plastik durchbohrten oder die Behälter irgendwann in der Luft fallen liessen, sodass die Kerzen schlussendlich über dem ganzen Friedhof verteilt waren.

Intelligente Tiere

Livo Rey, Sprecher der Schweizerischen Vogelwarte, erklärte das Verhalten der Tiere damals wie folgt: «Die Vögel sind sehr neugierig und intelligent. Wenn sie sehen, dass Menschen mit Kerzen hantieren, kann das ihr Interesse wecken.» Diesbezüglich seien sie dem Mensch sehr ähnlich.

Es sei auch möglich, dass die Vögel an Kerzen auf Palmölbasis durchaus auch kulinarisch interessiert sein könnten, sei es direkt oder weil sich Insekten im Wachs verfangen haben.

(del)