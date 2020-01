Casino wegen Bombendrohung evakuiert

In Liechtenstein ist am Donnerstagabend erneut ein Spielcasino nach einer anonymen Bombendrohung evakuiert worden. Die Polizei durchsuchte danach laut Mitteilung die Räume mit Sprengstoffspürhunden. Die Beamten fanden keine gefährlichen Gegenstände. Betroffen war das Casino in Schaanwald rund 200 Meter von der Grenze zu Österreich entfernt, wie eine Mitarbeiterin der Liechtensteiner Landespolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Der oder die Täter seien unbekannt.

Hund und GWK im Einsatz

Die Liechtensteiner Landespolizei geht laut eigenen Angaben davon aus, dass es sich um dieselbe Täterschaft handelt wie schon bei einer ähnlichen Drohung am vergangenen Montag. Damals war bei der Behörde am frühen Abend ein E-Mail mit einer Bombendrohung gegen die Casinos in Triesen, Bendern und Schaanwald eingegangen. Diese wurden damals ebenfalls vorübergehend evakuiert. Sprengstoff wurde keiner gefunden.

Wer hinter den Drohungen steckt und um welches Motiv es sich handelt, ist gemäss der Polizei noch unklar. Sie leitete Ermittlungen ein. Im Einsatz standen am Donnerstagabend neben dem Grenzwachtkorps auch Polizeibeamte der Stadt St. Gallen und des Thurgaus.

Las Vegas von Europa

Seit der Lockerung des Geldspielgesetzes 2016 sind im Land vier Casinos eröffnet worden, zwei weitere sind in Planung. Die vielen Spielbanken auf kleinem Raum führten dazu, das Liechtenstein das Las Vegas von Europa genannt wird. Im Land mit rund 38'000 Einwohnern sorgte die Eröffnung der diversen Casinos für Unmut in Leserbriefspalten und auch bei Politikern. Diese machen sich beispielsweise um den Ruf des Landes Sorgen. «Den Ruf von Liechtenstein als Steueroase loszuwerden war Knochenarbeit. Wollen wir wirklich für das schnelle Geld aus den Casinos unsere Reputation aufs Spiel setzen?», fragte etwa Landtagspräsident Albert Frick während einer Diskussion zum Thema im Parlament, wie die Zeitung «Vaterland» berichtete.

In einem Leserbrief bläst eine Schreiberin ins selbe Horn: «Nein, danke! Liechtenstein ist nicht angewiesen auf die Einnahmen von Casinos.» In naher Zukunft hätte es im Land mehr Casinos als in Las Vegas pro Einwohner. Zudem fragt sich die Frau, ob man unbedingt mehr Sozialfälle schaffen wolle.

Die Regierung sieht jedoch in den vielen Casinos auf kleinem Raum kein Problem. Vergangenen Oktober teilte sie in einer Postulatsbeantwortung mit, dass sie keinen Bedarf zur Regulierung der Anzahl Spielbanken sehe. Die Regierung vertraue darauf, dass der Markt entscheiden werde, wie viele Casinos das Land vertrage. Immerhin: Ein Austausch der Sperrlisten mit der Schweiz werde angestrebt.

(jeb/sda)