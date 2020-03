Windböe sorgt für Sperrung auf der A13

Eine 34-Jährige fuhr am Donnerstagmorgen um 11.15 Uhr mit ihrem Lieferwagen mit Anhänger auf der A13 von Sargans in Richtung Trübbach. Auf Höhe Mels erfasste eine Windböe den Anhänger, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Dadurch kippte dieser und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Die Autofahrerin alarmierte daraufhin die Polizei, die zur Verkehrsregelung zudem die örtliche Feuerwehr aufbot. Die Autobahn A13 in Richtung St. Gallen war für rund zwei Stunden gesperrt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

(taw)