Wingsuit-Pilot (33) stürzt ab und stirbt

Der 33-jährige Amerikaner sprang am Samstag kurz nach 16 Uhr vom Hinterrugg und flog in Richtung Walenstadt. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte er auf der Flugroute in Walenstadtberg, Höhe Rüti, ab. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle und konnte nur noch tot geborgen werden.

