Wird die Kreuzung nach Davids Tod entschärft?

Am Mittwoch kam es in Ellighausen TG zu einem tödlichen Unfall. Der 15-jährige David, der mit dem Velo unterwegs war, starb noch an der Unfallstelle. Laut der Kantonspolizei Thurgau war er vom Höhenweg auf die Greestrasse eingebogen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Auto, das von Neuwilen in Richtung Ellighausen unterwegs war.

Trauernde haben Kerzen und Erinnerungen an David hinterlassen. (Video: 20M)

Mehreren Anwohnern ist der Unfallort schon seit längerem ein Dorn im Auge: Sie beschreiben die Kreuzung als heikle Stelle. Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis dort etwas passierte. Die Gemeinde sei informiert gewesen, denn über die Kreuzung würden viele Schüler mit dem Velo fahren. Da sich die Kreuzung aber ausserorts befindet, gilt für die Autofahrer Tempo 80.

Massnahme Tempo 60

Verantwortlich für die Kreuzung ist allerdings nicht die Gemeinde, sondern der Kanton Thurgau. Andi Schuster, stellvertretender Amtsleiter des Tiefbauamts des Kantons Thurgau, sagt: «Als Sofortmassnahme gilt auf dem betroffenen Abschnitt vorübergehend Tempo 60.» Denn an der Unfallstelle habe es derzeit oft noch Trauernde. Er sei persönlich mit Kollegen vor Ort gewesen und habe sich die Kreuzung genau angeschaut. «Trotz des tragischen Unfalls ist die Stelle nicht als Unfallschwerpunkt bekannt», sagt Schuster weiter.

Wird Kreuzung nach Davids Tod entschärft?

Bereits seit 2012 ist die Stelle besser beleuchtet. Zwei grosse Strassenlaternen wurden aufgestellt. Das sei aussergewöhnlich für eine Kreuzung ausserorts, so Schuster.

Analyse nach Unfallbericht

Ob nun weitere Sicherheitsmassnahmen umgesetzt werden, ist noch offen. Die Thurgauer Behörden warten zuerst den Unfallbericht ab. Dann werde alles genau analysiert. Laut Schuster sind etwa Anpassungen an der Infrastruktur eine Möglichkeit. Es könnten sogenannte Querungsstellen geschaffen werden. So müssten Autofahrer und Velofahrer im Kreuzungsbereich langsamer fahren.

«Wir würden aber alle Schritte gemeinsam mit der betroffenen Gemeinde absprechen», so Schuster. Ohne die Zustimmung der Gemeinde werde nichts umgebaut. Sie sollen stets informiert bleiben, was auf ihrem Gemeindegebiet passiert, mit dem obersten Ziel, die Sicherheit für alle im Verkehr zu steigern.



Freunde trauern in der Schule um David. (Video: Privat)





