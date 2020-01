Wird der Tod von 400 Ferkeln nie aufgeklärt?

Der Brand in einem Schweinestall in Sax SG wurde am Morgen des 6. Januar von Fussgängern entdeckt, die die Feuerwehr alarmierten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Teil des Stalls bereits im Vollbrand. Rund 400 Schweine – zumeist Ferkel – starben.



Hunderte Schweine kamen ums Leben, nur wenige konnten gerettet werden. (Video: BRK News)

Nach den Löscharbeiten begannen die spezialisierten Brandermittler der Kantonspolizei mit der Suche nach der Ursache.



Über 60 Feuerwehrleute waren bei dem Brand im Einsatz. (Video: mwa/gab)

Hoher Zerstörungsgrad

Knapp zehn Tage danach gibt es dazu aber noch keine Erkenntnisse. Der sehr hohe Zerstörungsgrad mache es schwierig, erklärt Polizeisprecher Florian Schneider. Es könne sein, dass das Feuer sämtliche Spuren vernichtet habe. Bisher lasse sich beispielsweise nicht feststellen, wo genau der Brand ausgebrochen sei.

Eine klarere Situation gab es bei einem anderen Brand, bei dem am 14. Dezember in Hundwil AR rund 200 Schweine ums Leben kamen. Dort konnte die Ursache für das Feuer in der Liegenschaft ermittelt werden. Grund ist ein Defekt in der Elektroinstallation.

«Alle Erinnerungsstücke und Kleider sind zerstört»

Der Brandherd wurde beim Elektroverteilerkasten im Eingang des Wohnhauses entdeckt, wie die Ausserrhoder Polizei bereits letzte Woche mitteilte.

(taw/sda)