Wird hier Justin Biebers Sofa gezügelt?

Justin Bieber, Christina Aguilera, Robbie Williams – das sind nur einige Prominente, die schon im Grand Resort in Bad Ragaz nächtigten. Das Hotel Quellenhof feiert dieses Jahr sein 150-Jahres-Jubiläum und schenkt sich zum Runden eine umfassende Renovierung. Davon sind auch alle 106 Suiten betroffen, weshalb derzeit das Mobiliar ausgeräumt wird.

«212 Betten und Matratzen, ebenso viele Nachttischchen sowie 106 Sofas, Sessel und weiteres Mobiliar wird von den Mitarbeitenden ausgeräumt», sagt Mediensprecherin Anna Bichsel. «Der Grossteil der Betten und des Inventars geht an zwei Mittelklassehotels in der Innerschweiz.» Sechs Zimmereinrichtungen kaufte zudem ein Schweizer Stammgast des Hotels, der sich ein Stück Quellenhof nach Hause nehmen will.



Video: sav

Robbie Williams sang im Saal

Das Grand Resort ist bei Prominenten beliebt: Im Sommer 2017 logierte Justin Bieber im Bad Ragaz, als er für ein Konzert in der Schweiz weilte. Der Besuch beschäftigte sogar die St. Galler Staatsanwaltschaft, denn Bieber fuhr damals mit seinem elektrischen Golfchärreli vom Golfplatz zur Coop-Tankstelle in Bad Ragaz, um sich dort ein Smoothie zu kaufen. Da das fahrzeug kein Nummernschild trug und keine Zulassung für den Strassenverkehr hatte, wurde Bieber verzeigt. Per Strafbefehl wurde er zu einer Busse von 1000 Franken und einer bedingten Geldstrafe von 5 Tagessätzen à 3000 Franken verurteilt.

Ob Bieber auch ein Konzert im Grand Resort gegeben hat, ist nicht bekannt. Dies taten jedoch andere. Im Februar 2016 soll laut «Sarganserländer» Christina Aguilera dort an der Geburtstagsparty eines russischen Oligarchen gesungen haben. Im Mai 2017 liess ein Liechtensteiner Unternehmer Robbie Williams im Kursaal für einen privaten Anlass singen. Tennisspielerin Martina Hingis feierte im Juli 2018 mit 140 Gästen ihre Hochzeit mit Harry Leemann im Grand Resort.

Selbst Personen aus der Weltliteratur nächtigten schon im Quellenhof: In der «Heidi»-Geschichte ging ihre Freundin Klara in Bad Ragaz zur Kur.

Auch ein Fussballerhotel

Dass mit dem Umbau Ende Januar begonnen wird, ist kein Zufall. Letzte Woche waren noch zahlreiche WEF-Gäste im Resort untergebracht. «Wir waren während des WEF gut gebucht», heisst es beim Grand Resort.

Die Renovierungsarbeiten dauern bis Anfang Sommer. Am 1. Juli 2019 soll der Quellenhof wieder für Gäste zugänglich sein. Während den Umbauarbeiten bleibt das Hotel Hof Ragaz, das gleich neben dem Quellenhof steht, geöffnet.

Später soll das Grand Resort weiter zum Fussballerhotel ausgebaut werden. Geplant ist auch ein hauseigener Fussballplatz. Wann dieser realisiert wird, ist noch unklar. Für die Zonenplanänderung muss noch eine Vernetzungszone für Frösche gefunden werden, welche das für den Fussballplatz vorgesehene Gelände rege nutzen. Vorsorglich werden laut Grand Resort ausserdem weitere Standorte geprüft.

Der FC St. Gallen teilte im Sommer 2016 mit, dass er fortan regelmässig seine Traingslager in Bad Ragaz abhalten werde. Auch Clubs wie Borussia Dortmund oder der VfL Wolfsburg trainierten schon mehrmals dort. Vor der Weltmeisterschaft 2018 quartierte sich die saudische Nationalmannschaft im Resort ein.

(jeb)