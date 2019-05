Krähe umkreist Storch und greift ihn an

«Zuerst dachten mein Verlobter und ich, dass die Krähe auf diesem Platz sitzen und den Storch vertreiben wollte», sagt Leser-Reporterin A.L.* Sie beobachtete am frühen Freitagabend, wie eine Krähe an der evangelischen Kirche in Frauenfeld mehrere Minuten lang um einen Storch herumkreiste und immer wieder zum Sinkflug ansetzte.

Über längere Zeit habe der Vogel den Storch attackiert und geärgert. «Auch als der Storch sich langsam entfernte und ein zweiter hinzu kam, liess die Krähe nicht von den beiden ab», so L. Mehr noch, so soll die Krähe gezielt auf diesen losgegangen sein.

Hat es die Krähe womöglich auf Baby-Störche abgesehen? Nicht zwingend. Laut Matthias Kestenholz von der Vogelwarte Sempach sind Krähen sehr spielerische Tiere. Dennoch sagt er, dass seiner Meinung nach die Krähe den Storch in diesem Fall klar vertreiben wollte. «Es wirkt für mich aber eher wie ein harmloses Scharmützel unter Nachbarn», so Kestenholz. Einen Horst sehe er auf dem Video nicht, deshalb ging es in diesem Fall wohl nicht um Baby-Störche.

«Krähen fressen Eier und Jungtiere»

Dass es aber auch anders gehen kann, zeigt ein Fall aus dem vergangenen Jahr: In Uznach SG wurde nach der Geburt von mehreren Baby-Störchen vor «aggressiven» Krähen gewarnt. Die Tiere hätten sogar expandiert und ihre Nester ganz in der Nähe der Störche gebaut. «Sie warten in ihren Nestern, bis sich die Storchenmutter auf Futtersuche begibt und gehen genau dann nicht nur auf die Eier, sondern gar auf die frischgeschlüpften Babys los», erklärte damals Bruno Bachmann, Präsident des Storchenvereins Uznach.

Dem stimmte auch Michael Schaad von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach zu: «Die Krähen sind nichts anderes als gute Eltern», erklärt der Biologe. Die Vögel seien einfach besonders aufmerksam und versuchten, Jungvögel anderer Arten als Nahrung für ihren Nachwuchs zu erbeuten. «Natürlich würden sie keinen erwachsenen Storch angreifen, der wäre zu gross für sie», so Schaad.

Krähen picken Möwe tot und fressen sie

Doch nicht nur Storchenkinder stehen auf dem Speiseplan des schwarzen Allesfressers. Erst vor einigen Tagen hat eine Frau aus Marbach SG beobachtet, wie eine Krähe eine Schildkröte in Nachbars Garten fallen liess. Die Krähe ist der Frau schon zuvor aufgefallen: «Das Tier ist unfassbar frech. Es hat auch schon Fische aus dem Teich des Nachbarn stibitzt. So ein Spitzbub.»

Doch es geht noch grausamer. Vergangenen März entdeckte ein Passant beim Rorschacher Hafen eine Möwe, die an der Hafenmauer festgefroren war. «Plötzlich flogen zwei Krähen zu der festgefrorenen Möwe, pickten diese zu Tode und frassen sie auf. Die Natur ist manchmal echt brutal», sagte Blogger Res Lerch gegenüber 20 Minuten. Er habe zwar versucht der Möwe zu helfen, aber die Krähen seien weder durch Pfeifen noch durch Schreien von ihrem Opfer wegzubekommen gewesen.

Festgefrorene Möwe totgepickt und verspeist

*Name der Redaktion bekannt

(juu)