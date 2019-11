Wirf einen Blick ins Innere der Geister-Raststätte

Die Raststätte Walensee wurde in letzter Zeit entweder als Bauplatz vom Bundesamt für Strassen (Astra) oder von der Armee als Trainingsobjekt benutzt. Eine Raststätte ist sie längst nicht mehr. Der damalige Wirt Angelo Mätzler gab das Lokal 2003 auf. Seither gammelt es langsam vor sich hin. Das brachte ihm den Namen «Schandfleck der Region» oder auch «Geister-Raststätte» ein. Im Video (siehe oben) wirft Mätzler einen Blick auf die goldigen Zeiten der Raststätte. Aktueller Besitzer des Restaurants ist Heinz Peter Moravcic, Geschäftsführer der Restwal GmbH.

Umfrage Warst du schon in dieser Raststätte? Ja, ich erinnere mich gerne daran zurück.

Kann sein.

Nein, sie ist schon zu lange geschlossen.

Was nun mit der Raststätte passiert, weiss indes niemand so genau. Das Astra hat den Platz für die Öffentlichkeit bereits im September 2017 gesperrt. Für diese Massnahme wurden Sicherheitsgründe geltend gemacht: Die Strecke für die Wegfahrt sei zu kurz. Für die Fahrzeuge sei es nicht möglich, auf 80 Stundenkilometer zu beschleunigen. Für eine reibungslose Eingliederung in den Autobahnverkehr sei das aber notwendig.

Überdies fehle bei der Wegfahrt ein Pannenstreifen und ein Ausbau sei vom Gelände her schlicht unmöglich, hiess es beim Astra. Selbst der Besitzer darf dort nicht mehr dem Auto hinfahren.

Dieser hatte geplant, ein Wohn- und Gewerbehaus aus dem ehemaligen Restaurant zu machen. Die Gemeinde verweigerte aber die Baubewilligung, das Verfahren wurde sistiert. Danach wollte er laut «Glarner Nachrichten» selbst darin wohnen. Doch auch das wurde ihm verwehrt. Dafür hätte man die Liegenschaft nämlich an die Wasserversorgung anschliessen müssen. Weil die Leitungen aber mittlerweile verrostet seien und bersten könnten, sei das nicht so einfach.

(taw)