«Auf der Mauer sind etwa dreieinhalb Zentimeter grosse rote Punkte aufgemalt. Was könnte das sein?», fragte eine Glarnerin in einer regionalen Facebook-Gruppe. Mehrere Anwohner spekulierten wild, was wohl hinter den mysteriösen Punkten stecken könnte. Einige sind sich sicher: «Das sind sicherlich Hinweise, für gewisse Leute.» Gemeint sind Einbruchsmarkierungen, sogenannte Gaunerzinken. Daraufhin habe die Post-Verfasserin die Polizei informiert.

Diese gibt allerdings Entwarnung: «Es handelt sich um Markierungen der Gemeinde Glarus für Abflussschächte. Solche mit den Rillen. Sie sind im Winter sonst nicht zu lokalisieren», so Mediensprecher Daniel Menzi gegenüber der «Südostschweiz».

Wissen Sie, was diese Symbole bedeuten?

Täter benutzen Social Media, um Opfer zu finden

Dennoch rät Menzi, sicherheitshalber die Polizei zu informieren, wenn man rätselhafte Symbole an seinem Haus, Briefkasten oder Zaun entdecken sollte. Zwar würden die sogenannten Gaunerzinken im Kanton Glarus nur noch sehr selten vorkommen, ausgeschlossen sei es aber nicht.

Die Polizei rät, seine Abwesenheit nicht gross in die Öffentlichkeit zu tragen. Denn die Täter würden ihre potentiellen Opfer auch über Social Media ausspitzeln.

Da es dutzende Gaunersymbole gibt und sich diese laut der Polizei auch ständig etwas verändern, sind sie für einen Laien schwer zu verstehen. Wüssten Sie beispielsweise, was ein Kreis mit zwei Pfeilen drin zu bedeuten hat? Testen Sie ihr Wissen oben im Quiz!

(juu)