«Der Gestank war kaum zu ertragen»

«Ich konnte nicht mehr nach draussen gehen, um zu rauchen, so schlimm hat es gestunken. Es war kaum zu ertragen», meldete ein Leser-Reporter aus Jona SG am Donnerstagmorgen. Am Anfang sei der Gestank vor allem draussen gewesen, doch plötzlich habe es auch in seinem Büro extrem gestunken. Von wo der Gestank kam, weiss er nicht. Er beschreibt den Geruch als kompostmässig, es könne aber auch etwas Verdorbenes oder die Kanalisation gewesen sein. Der Gestank sei auch seinen Kunden aufgefallen. Sie hätten sich bei ihm informiert, woher dieser komme. Eine Antwort konnte er ihnen aber nicht geben.

Auch weitere Personen im Ortszentrum von Jona haben den Geruch wahrgenommen. Besonders schlimm sei es zwischen 8 Uhr und 10 Uhr gewesen. Anschliessend sei die Luft wieder frischer gewesen.

Spurensuche erfolglos

Der Leser-Reporter wollte Klarheit erhalten über den Gestank. Doch eine Antwort kann ihm nicht geliefert werden. Weder die Stadt Rapperswil-Jona noch die Polizei wissen, woher der Geruch kommen könnte.

Bei der Stadt heisst es auf Anfrage, man habe keine Erklärung für den Gestank. Eine Spurensuche blieb ohne Erfolg. Das gleiche Ergebnis bei der Polizei: Es seien keine Meldungen eingegangen, die Aufschluss über den Geruch geben könnten.

