Brand zerstört Wohnhaus und angebaute Scheune

In Niederneunforn TG kam es am Mittwoch um 21.30 Uhr zu einem Grossbrand. Bei einer Scheune, die an ein Wohnhaus angebaut ist, ist ein Brand ausgebrochen. Die Flammen sind auf das Wohnhaus übergegriffen. Andy Theler, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, sagt: «Beide Gebäude sind abgebrannt.»

Nahe des Wohnhauses befinden sich weitere Gebäude. Deswegen sei für die Feuerwehr beim Eintreffen im Fokus gestanden, ein weiteres Übergreifen der Flammen zu verhindern. Dies sei gelungen, so Theler weiter. Der Brand konnte in der Nacht gelöscht werden.

Keine Verletzten, aber hoher Sachschaden

Im betroffenen Wohnhaus wohnt ein betagtes Ehepaar. Beide Personen konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Sie blieben unverletzt. Der Sachschaden sei schwierig abzuschätzen, meint Theler. Er liegt aber bestimmt im hohen sechsstelligen Bereich.

Aufgeboten wurde die Feuerwehr aus dem Kanton Zürich, da diese einen nahe gelegenen Stützpunkt im Weinland hat. Am Donnerstagmorgen konnte die Polizei mit der Spurensicherung beginnen. Die Brandursache wird ermittelt.

(mig)