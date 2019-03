Wolfgang T. kommt lebenslänglich in Haft

Das Bezirksgericht Kreuzlingen TG hat am Mittwoch den 62-jährigen Wolfgang T.* wegen Mordes zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem ordnete es Verwahrung an. Der Mann hatte am 14. Mai 2016 in Tägerwilen TG seine 38-jährige langjährige Geliebte Marina A.* erschlagen.

Schon drei Tage nach der Tat war der Deutsche festgenommen worden. Zu Beginn der Untersuchungen gestand er die Tat und schilderte deren Hergang. Später nahm er sein Geständnis zurück. Sein Verteidiger hatte denn auch auf Freispruch plädiert. Das Urteil des Bezirksgerichts entspricht den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Es ist noch nicht rechtskräftig.

Das Gericht musste sich nach dem Widerruf des Geständnis einzig auf Indizien stützen. Diese liessen nach Meinung der Richterinnen und Richter keinen Zweifel an der Täterschaft des Beschuldigten. Er hatte unter anderem im Internet, im Mobiltelefonnetz, mit Kreditkarten und auf Videoüberwachungen Spuren hinterlassen.

* Namen der Redaktion bekannt

