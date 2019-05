Haben Sie den Mut, eine alte Brücke zu testen?

Für seine Bachelorarbeit sucht Stefan Fässler, Student der Hochschule für Technik in Rapperswil, 10 bis 20 Leute, die eine in die Jahre gekommene Brücke auf ihre Belastbarkeit testen. Das berichtete das Online-Portal Fm1-Today am Donnerstag. Bei der Brücke handelt es sich um den Gangeli-Steg, der Bütschwil SG mit Ganterschwil SG verbindet. Die Brücke sei auf 50 Personen ausgelegt. Gefährlich sei die Aktion nicht: «Mit meinen jetzigen Berechnungen stürzt der Steg während des Tests nicht ein», so Fässler.

Da der Steg vor rund 55 Jahren gebaut wurde, seien gewisse Mängel zu erkennen. «Einfach gesagt untersuche ich, ob es Sinn ergibt, den Steg zu restaurieren, oder ob sich ein neuer lohnen würde», erklärt Fässler. Für den Test sollen sich die Freiwilligen auf die Brücke stellen, so möchte er die Tragwirkung berechnen.

Das Ganze sei ein statischer Versuch: «Mit einer statischen Last misst man die Durchbiegung der Brücke. Es ist nicht erlaubt, auf der Brücke zu ‹gumpen›», meint der Student. Ziel sei es herauszufinden, wie man den Gangeli-Steg erhalten kann und welche Massnahmen notwendig sind, um den Erhalt für die nächsten 25 Jahre zu garantieren.

«Es ist interessanter, wenn man mehr ans Limit gehen kann.»

Falls er keine Testpersonen findet, müsste er das Gewicht selbst zur Brücke bringen. Dies dürfte aber nicht ganz leicht sein, da man mit dem Auto schlecht zum Steg komme, so Fässler. «Bis jetzt haben sich einige wenige Leute gemeldet», sagt der Student zu 20 Minuten. Grundsätzlich sei bei dieser Hängebrücke jedes Gewicht deutlich messbar, weshalb er auch mit weniger Last arbeiten könne. Trotzdem würde sich Fässler eine hohe Anzahl Menschen wünschen: «Es ist interessanter, wenn man mehr ans Limit gehen kann.»

Der Test soll am 21. Mai um 10 Uhr stattfinden. Für mehr Informationen kann man sich direkt per Mail bei Stefan Fässler melden.





(mwa)