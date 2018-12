Zeichen der Liebe der Polizei

Mit der Festtagsbilanz 2018 schickte die Kantonspolizei St. Gallen in ihrer Medienmitteilung mal etwas andere Bilder mit als die üblichen Blechschäden von Autofahrern (siehe Bildstrecke oben).

Über die Festtage ging der Kapo die Arbeit nicht aus, es sei jedoch eher ruhig gewesen, abgesehen vom tragischen Verkehrsunfall mit Todesfolge in Ricken SG. Dieser Vorfall habe die Festtagsbilanz überschattet.

Häusliche Gewalt zu Weihnachten

Klassiker über die Festtage sind Streitereien innerhalb von Familien. Wenn die Feiertage mit einem Wochenende zusammenfallen, dann kommt es erfahrungsgemäss eher zu Streit, weil die Leute dann mehr Zeit zusammen verbringen. Dieses Jahr ist die Kapo St. Gallen über alle fünf Tage 20-mal wegen Streitigkeiten in Paarbeziehungen oder Familien ausgerückt.

Darunter war am Wochenende vor Weihnachten ein heftiger Streit unter Eheleuten, nach dem der Ehemann für eine Nacht in Gewahrsam genommen und für zehn Tage von seinem Wohnort weggewiesen wurde.

Inselschutzpfosten 2,5 Kilometer mitgeschleppt

Inklusive Wochenende mussten die Polizistinnen und Polizisten 15 fahrunfähige Personen aus dem Verkehr ziehen, sieben Personen mussten ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben, zwei Ausländern wurde der Führerausweis für die Schweiz aberkannt. Drei von ihnen verursachten Unfälle, bei denen es glücklicherweise bei Sachschaden blieb.

Am Weihnachtstag ist ein 25-jähriger Mann in Steinach nach der Kollision mit einem Inselschutzpfosten gar noch weitergefahren. Die Kantonspolizei Thurgau konnte ihn aber im Kanton Thurgau anhalten. Den Inselschutzpfosten hatte er etwa 2,5 Kilometer unter dem Auto mitgeschleppt.

Entlaufene Tiere, vergessene Geschenke

Daneben ist die Kantonspolizei St.Gallen über 30-mal wegen Tieren ausgerückt, die entweder im Strassenverkehr verletzt oder getötet wurden, oder weil Haustiere keine Lust auf Weihnachten hatten und Reissaus genommen hatten. Die entlaufenen Tiere konnten aber alle wieder zurück nach Hause gebracht werden.

Über 30-mal wurde die Hilfe der Polizei in diversen Belangen gewünscht. Da waren Helikoptereinweisungen bei medizinischen Notfällen oder die Hilfe für ältere Menschen, die nicht mehr selber aufstehen konnten. Andere waren stark alkoholisiert und brauchten Hilfe, den Heimweg zu finden, und in einem Fall mussten gar vor der Haustür vergessene Geschenke in Sicherheit gebracht werden.



(jeb)